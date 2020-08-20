«У нас никто не лежит на диване»: Мария Кожевникова рассказала о своей работящей семье

Как отметила актриса, у них даже нет гамака на даче, чтобы расслабиться.

Актриса Мария Кожевникова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о своей семье. Как сказала звезда, у них не принято лениться. Все ее родные находятся в постоянном движении.

«Мой муж постоянно на звонках. У него много работы. Мы в нашей семье, в том числе и дети, все время находимся в вечном забеге. И нам в другом мире уже некомфортно. Никто у нас в семье не лежит, к примеру, на диване. Никто не смотрит на телевизор. У меня даже нет гамака на даче. Есть огород, огурцы, помидоры. Вот там все и работаем». Мария Кожевникова

Как добавила Кожевникова, ее дети занимаются спортом. Особенно «достается» старшему сыну Ивану.

«У Вани по пять тренировок в день. Он хочет заниматься разными видами спорта. Это здорово, но надо много денег на все это, конечно. Потом сын приходит домой и все равно двигается: играет, к примеру, в футбол», — заметила Мария Кожевникова.

Напомним, что у звезды «Универа» трое детей от бизнесмена Евгения Васильева. Старшему сыну Ване шесть лет, Максим на год младше брата, а Василию летом этого года исполнилось три годика.