Стала известна самая богатая женщина в мире

По данным Bloomberg состояние Маккензи Скотт, бывшей жены основателя Amazon - Джеффа Безоса, достигло отметки в 68 миллиардов долларов.

Джефф Безос и Маккензи Скотт развелись в 2019 году. В результате этого Скотт получила 4% акций Amazon.

По данным Refinitiv, за последние три месяца акции Amazon подскочили примерно на 28%, а в этом году — более чем на 90%. Причиной этому стал рост интернет-продаж, вызванный пандемией.

Рост благосостояния Маккензи Скотт последовал за резким ростом акций технологических компаний, который привел к скачкам в рейтинге других миллиардеров.

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На сегодняшний день женщина занимает 12 строчку рейтинга богатейших людей мира.