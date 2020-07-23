Самые прекрасные женщины мира: свой рейтинг красоты составили Садальский, Шаляпин и Сафронов

Известный юморист Гарик Мартиросян в своем Инстаграме составил рейтинг пяти самых красивых, по его мнению, женщин.

И первое место в этом списке занимает Анджелина Джоли. Впрочем, в этот звездный рейтинг вошли не только общепризнанные красавицы, а даже такие колоритные персонажи, как учительница Снежана Денисовна и официантка из Иваново, засветившаяся в шоу «Наша Раша».

Teleprogramma.pro попросила наших звезд составить свой топ-5 красавиц. И он получился весьма нетривиальным.

Садальский: пятерка легенд

Станислав Садальский огласил список, сплошь состоящий из легенд. Так, первое место он отдал Анастасии Вертинской, известной по ролям Гутиэрэ в картине «Человек-амфибия» и Ассоль из фильма «Алые паруса».

На втором месте в рейтинге артиста расположилась Марлен Дитрих – легенда европейского кино.

На третьей строчке разместилась известная советская актриса Нина Русланова.

Четвертое место, по мнению Станислава Садальского, занимает актриса Людмила Целиковская, которую зритель знает по ролям в фильмах «Воздушный извозчик», «Иван Грозный», «Попрыгунья» и других картинах.

Пятерку замыкает актриса Людмила Максакова, с которой Садальский дружит на протяжении многих лет.

Шаляпин: красивые женщины — богатые женщины

Прохор Шаляпин отнесся к нашему вопросу о самых красивых женщинах с изрядной долей юмора, видимо, решив сыграть на стереотипах о самом себе как о мужчине, предпочитающем дам элегантного возраста с солидным финансовым состоянием.

И первое место отдал самой богатой женщине в мире 70-летней Элис Уолтон, чье состояние оценивается более чем в 51 миллиард долларов.

Второе место в рейтинге Прохора Шаляпина принадлежит Франсуазе Беттанкур-Майерс – наследнице основателя бренда Loreal.

Третье место досталось еще одной миллионерше – вдове богатого предпринимателя Дэвида Коха — Джулии Кох.

Затем в списке Прохора Шаляпина идут бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос и 79-летняя Жаклин Марс – внучка основательницы кондитерской компании Mars.

Говоря о последней женщине, певец подчеркнул, что очень любит шоколадки Mars, поэтому просто не мог не упомянуть эту даму.

«Я вижу внутреннюю красоту, мне плевать на возраст. А вы сумейте добиться в жизни таких успехов. Большинство, конечно, назовут имена Анджелины Джоли. Но зрители посмотрели фильм с ее участием и забыли. А здесь работы непочатый край…», — отметил Прохор Шаляпин.

Никас Сафронов: прекрасные подружки-итальянки

Необычный список составил и знаменитый художник Никас Сафронов. И в его вошли исключительно европейские актрисы, преимущественно итальянки.

Причем, со многими из них Никас даже дружит. Например, дружба с Софи Лорен началась еще с 1987 года, когда Никас признался актрисе, что с детства был в нее влюблен. И она настолько расчувствовалась, услышав это искреннее признание, что даже заплакала.

«У Софи Лорен есть глубина и блеск в глазах. Я не могу ее даже сравнивать с Мерилин Монро или Шерон Стоун. Это как сравнить чипсы с вкусной итальянской едой, — поясняет Никас Сафронов. — Это богатство красок, харизма, гениальность. Рафаэль сказал: «Чтобы нарисовать красивых женщин, нужно перебрать сотни тысяч интересных». Это некий собирательный образ, который есть в Софи Лорен. Это большой рот, глаза, скулы, — все то, что является образцом чувственности. Ну и, конечно, нельзя не сказать о ее гениальности, причем, гениальности, приправленной духовной красотой. Она милосердная, жертвоприносящая, прекрасная, эмоциональная, живая».

Орнелла Мути, которая заняла вторую строчку в рейтинге Никаса Сафронова, тоже является хорошим другом живописца. И по словам художника, она даже попросила прописать его в своей квартире, поскольку закончился срок прописки актрисы у одного ее друга-итальянца.

«Орнелла Мути ассоциируется у меня с беспечностью и легкостью. И если бы она жила в Америке, то точно бы вытеснила Мерилин Монро с ее пьедестала. В ней есть простота, но не так которая хуже воровства, а именно естественность, природная чистота, наивность, душевность, некая незащищенность, что тоже привлекает внимание, — продолжает Никас Сафронов. — Она украсила мировое телевидение своим присутствием, что говорит о ее необыкновенном таланте. Или вот Моника Белуччи – восхищает меня своим шармом, харизмой, смелостью и готовностью играть как принцесс, так и женщин, изнасилованных в переходе. Здесь чувствуется наследие мировой культуры, как будто она родилась в античные времена и дожила до наших дней. Вот эти три актрисы обладают даром в своих разных амплуа сохранять красоту, которая вызывает уважение, восхищение и доверие. Ты веришь, что все их истории, показанные на экране, произошли и в реальной жизни».

На четвертое место Никас Сафронов поставил Клаудию Кардинале. Художник признался, что однажды смотрел фильм, где Кардинале сыграла простую сицилийскую женщину. И во время просмотра ловил себя на мысли, что хочет ворваться в кинокартину, и защитить героиню от всех врагов.

«Бывает, что человек вписывает в роль свою индивидуальность, благодаря чему фильм становится интересным. Это тот самый случай», — заключил Никас Сафронов.

Также Никас упомянул Анну Маньяни и Анни Жирардо. Последняя, по словам художника, влюбилась в итальянского актера Ренато Сальватори, который играл в фильме «Рокко и его братья», и каждую субботу летала к нему из Франции в Италию. Как мы знаем, впоследствии влюбленные стали супругами.

«Разве такое самопожертвование позволила бы себе та же Анджелина Джоли? Однажды я видел, как она ругалась со своим мужем в магазине в Америке. К тому же она плохо говорит о России. Однажды Джоли снимала фильм о трагедии Боснийской войны «В краю крови и меда», и у нее спросили, где находится Австралия. Актриса сказала, что в центре Европы. Очевидно, имея в виду Австрию. Этот факт говорит о ее поверхностном взгляде на вещи. Говоря о женской красоте, я бы вспомнил еще двух красивых женщин-актрис. Настасья Кински – экспрессивная, импульсивная, чувственная. Мерил Стрип – вроде бы по общепринятым меркам не очень красивая, но сколько в ней глубины, природного таланта. Вот это и есть красота, о которой говорил Рафаэль», — заключил Никас Сафронов.

А кого из знаменитых женщин считаете самыми красивыми именно вы?