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Владелец Amazon присматривал дом за 88 миллионов долларов для новой девушки, еще не объявив о разводе

Джефф Безос и Лорен Санчес посетили поместье Бел-Эйр за несколько недель до того, как стало известно об их отношениях.

Владелец Amazon присматривал дом за 88 миллионов долларов для новой девушки, еще не объявив о разводе
Джефф Безос и Лорен Санчес. Фото: Global Look Press

Джефф Безос и Лорен Санчес совершили осмотр поместья Бел-Эйр, расположенного в северо-западных частях Лос-Анджелеса.

Основатель Amazon вместе со своей возлюбленной тайно посетил недвижимость стоимостью 88 миллионов долларов. Такая секретность была связана с тем, что пара на тот момент еще не объявила о своем романе. О разводе Безоса стало известно позже.

Этот визит устроил брат Лорен — голливудский менеджер Майкл Санчес. Именно он договорился с риэлторами о показе особняка.

В нем имеются девять спален, автомобильный подъемник, спа с парилкой, массажный кабинет и арт-студия. Кроме этого, в особняке есть кинотеатр, комната для игр, а из его окон открывается панорама Лос-Анджелеса.

Осмотр был организован без уведомления службы безопасности Безоса. Санчес все устроил в декабре прошлого года перед днем рождения Лорен, подписав с риэлтором договор на условиях неразглашения.

Само поместье имеет площадь порядка 708 квадратных метров, не считая еще 566 квадратных метров, на которых расположены террасы, патио и сады.

Пара, об отношениях которой стало известно только в январе, также рассматривала возможность приобретения собственности по соседству, чтобы построить там спортивные сооружения.

У Безоса уже есть особняк в Беверли-Хиллз с семью спальнями, построенный в испанском стиле, а также собственность поблизости, пишет Page Six.

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Джефф БезосЛорен Санчеснедвижимость

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Владелец Amazon присматривал дом за 88 миллионов долларов для новой девушки, еще не объявив о разводе
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