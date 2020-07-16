«Затмила сестру»: Анна Бузова в мини-шортах блеснула плоским животом во время танца на пилоне

Ольга Бузова стала знаменита благодаря проекту «Дом-2». А после развода с Дмитрием Тарасовым девушка еще и начала певческую карьеру. Несмотря на то что теперь у нее миллионы поклонников, а заработок исчисляется миллионами рублей, она не забывает о своей семье. Очень дружна она была с младшей сестрой Анной, но после совместной поездки на горнолыжный курорт они полтора года не общались. Лишь недавно девушки встретились и примирились.

Бузова-младшая тоже выпускает свою одежду, а вот о личной жизни рассказывает редко. Не первый год она состоит в отношениях, но свадьбу играть не хочет. Анна во многом похожа на знаменитую родственницу, но старается держаться в тени. А накануне девушка похвасталась своим новым увлечением. Теперь она обучается танцам на пилоне, которые называются pole dance. В соцсети сестра Ольги поделилась снимком с занятия.

Девушка предстала в черных мини-шортах и укороченной толстовке. Она скрестила ноги и продемонстрировала идеальный рельефный живот.

«Получила невероятный кайф от тренировки, эмоции, впечатления и отличную физическую нагрузку. Как же много мы недополучаем, теряем и не делаем, потому что… (тут можно перечислять вечно: лень, отговорки, неуверенность в себе, страх)», — поделилась Анна.

А поклонники восхитились не только силой воли девушки, но и ее точеной фигурой. Многие решили, что она выглядит лучше сестры. «Красотка на пилоне», «Даже видно Анна животик натерла и ножки…», «Оля и рядом не стояла», «Затмила сестру, такой пресс», «Какая красотка», «Плоский живот», «Вам идет шест», «Грациозно, не то что танцы вашей сестры», — прокомментировали пост подписчики.