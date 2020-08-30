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«Хороша баня»: Ольга Бузова вслед за Чеховой сверкнула «прелестями» фигуры в бикини

Телеведущая провела выходной за городом, подразнив поклонников телом без изъяна.

«Хороша баня»: Ольга Бузова вслед за Чеховой сверкнула «прелестями» фигуры в бикини
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова любит проводить время с пользой. После карантина она стала усердной работать. Хоть пока девушка редко дает концерты, у нее идут съемки в нескольких проектах. В этом году она удостоилась чести стать участницей шоу «Ледниковый период». В своем плотном графике она едва находит время на встречи с возлюбленным Давидом Манукяном или родными, но очередной выходной артистка все же посвятила релаксу и своему избраннику.

Пара уехала за город, где среди леса есть банный комплекс. Проведя ночь в деревянном доме, они решили попарится и искупаться в чане с водой. Ольга в последнее время много тренируется, поэтому без стеснения показала фигуру в черном мокром бикини. Певица наработала кубики пресса, а вот ее грудь, которая еще недавно была пышной, снова стала маленькой. Поклонники недоумевают, почему с фигурой звезды происходят такие метаморфозы.

фото: instagram.com/buzova86/

На этот раз многие восхитились фигурой Бузовой, в особенности изящными бедрами и талией. При этом фанаты заметили, что она использовала фотошоп, чтобы омолодить лицо. «Нууу зачем фотошопишь так сильно», «Вообще другое лицо», «Что с лицом….? Как будто то 15 лет», «Такая красотка», «Очень худенькая и изящная фигурка», «Показала прелести, а где грудь?», «Хороша баня», «Ох, Оля! Так нельзя», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что в этой бане и в этом чане недавно также блистала Анфиса Чехова, демонстрируя свои формы в купальнике.

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