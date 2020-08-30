Пока мама в Геленджике: Харламов с подросшей дочкой от Асмус нарядились в гусаров

Юморист поделился забавным фото у себя в аккаунте.

Актриса Кристина Асмус на целый месяц отправилась в Геленджик. Там артистка задействована в новом проекте – звезда «Текста» снимается в шоу «Золото Геленджика» на пару с Иваном Охлобыстиным в качестве ведущей.

Пока мама с головой в работе, дочке Насте скучать не приходится – ее развлекает отец. Несмотря на то, что Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись, юморист стремится проводить много времени с девочкой, чтобы она не чувствовала дефицита отцовского внимания. И резидент Comedy Club поделился забавным фото с наследницей, на котором он облачен в гусарскую форму, а Настя – в пижаму и головной убор.

«Гусары семейные» — подписал снимок артист.

Поклонники заметили, как сильно шестилетняя дочурка похожа на отца. И выразили надежду на воссоединение пары Асмус и Харламова. Напомним, супруги спустя восемь лет союза этим летом объявили о расставании и вскоре развелись.