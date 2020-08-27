Кристина Асмус в «золотом» мини-платье и лодочках предстала с Охлобыстиным на пляже

Актриса поделилась свежим фото из Геленджика, где снимается в новом шоу. Образ бывшей жены Гарика Харламова впечатлил поклонников. Такой красивой многие ее еще не видели.

Кристина Асмус не раз оказывалась в центре скандалов. В последние годы ее имя постоянно мелькает в СМИ. После карантина девушка рассталась с Гариком Харламовым. Поклонники долгое время не могли поверить, что супруги разводятся. Однако за минувшие почти три месяца юморист ни разу не опубликовал фото с женой, а Асмус стала активно сниматься в ряде проектов. Так недавно она уехала на съемки в Геленджик.

Обычно Кристина носит лаконичные и стильные образы. Она предпочитает минимализм, который подчеркивает ее красоту. Но теперь девушка все чаще экспериментирует. На днях она предстала в парике с темными волосами, а теперь поделилась снимком с пляжа, на котором позировала в золотом мини-платье, словно отлитым из металла, и лодочках в тон. Объемные локоны, макияж с акцентом на глаза и чокер с шипами дополнили дерзкий лук. Рядом с актрисой стоял ее друг и коллега Иван Охлобыстин, а также певец Тимур Родригес.

Асмус объявила о скорой премьере нового шоу на ТНТ «Золото Геленджика», ведущей которого она стала вместе с коллегами. Кадр был сделан на съемках этого проекта. Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Кристина, вы в дуэте с Охлобыстиным прекрасно смотритесь во всех образах и ипостася», «Крис, ты бомба! Так держать», «Ох, эти ноги», «Выглядит очень круто», «Ваууу! Крутой образ. И шоу будет бомба», — прокомментировали пост подписчики. К слову, премьера шоу состоится 13 сентября в 19:00. Его участники будут бороться за килограмм чистого золота.