«С девочками на отдых»: Рудковская в костюме-пижаме Dior предстала на борту частного самолета

Жена олимпийского чемпиона решила провести время на отечественном курорте после того, как отправила Гном Гномыча в первый класс.

Яна Рудковская не скрывает, что тщательно следит за своим имиджем и гардеробом. Она не жалеет денег на люксовые наряды и аксессуары. За время карантина у знаменитости не было возможности дефилировать в обновках на светских раутах.

Зато продюсер освоила современные технологии и стала снимать занимательные видео для «Тик-Тока». 1 сентября светская львица впервые за долгое время появилась на публике. Она отвела сына Сашу Плющенко в первый класс. Для такого случая возлюбленная фигуриста облачилась в мини-платье и яркий кардиган.

А на следующий день Яна отправилась в долгожданный отпуск. В этом году из-за пандемии она не смогла съездить на Мальдивы. Ко всему прочему, Рудковская отказалась и от каникул в Турции, хотя эта страна открыла границы для российских туристов. На новом фото жена Плющенко предстала на борту частного самолета со своими подругами: Натальей Ким и Ольгой Смирновой. Рудковская позировала в костюме с шортами черно-белого цвета в бельевом стиле от Dior. Наряд дополнили солнцезащитные очки и кроссовки.

Жена Евгения Плющенко подчеркнула длину ног, сделав акцент на щиколотки. Ким, которая является дизайнером, отдала предпочтение «рваным» джинсам скинни и худи песочного цвета, а Ольга предстала в белом платье в пол.

«Off to Sochi. С девочками на отдых», — написала звезда.

Поклонники восхитились подругами, не оставив без внимания свежий снимок бизнесвумен.