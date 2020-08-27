«Выглядит Дюймовочкой»: Рудковская в «кукольном» маленьком черном платье впечатлила стилиста

Имиджмейкер Ольга Трофимова отметила, что образ невероятно гармоничен. А то, как подала его Яна, заслуживает отдельного комплимента.

Светская львица, продюсер Яна Рудковская обожает моду и все, что с ней связано. И самые любимые наряды жена Евгения Плющенко часто демонстрирует в Instagram. На этот раз Рудковская облачилась в маленькое черное платье и босоножки. Выгодный ракурс и выбранная для фотосъемки поза подчеркнули хрупкость девушки, ее осиную талию и бесконечные ноги.

«Обожаю маленькие черные платья и минимум макияжа! Это платье — мой фаворит», — призналась блондинка.

В качестве аксессуаров Рудковская выбрала маленькую сумочку, солнечные очки и часы. Имиджмейкер Ольга Трофимова обратила внимание именно на хронограф: по ее замечанию, он в образе явно лишний.

больше по теме Акцент на тонких щиколотках: Стеша Маликова в небесном платье миди предстала на лужайке Дочка Дмитрия Маликова очаровала поклонников элегантным образом.

«Асимметричные платья — модный тренд этого года. Особо пикантно выглядит асимметричный крой в черном цвете. Благодаря этому тренду многие дизайнеры придумали уйму креативных идей, фасонов и цветовых сочетаний. Яна демонстрирует одну из таких новинок модного дома — крохотное мини-платье, кукольное абсолютно благодаря драпировке и банту, который присутствует сбоку, — и выглядит Дюймовочкой в стиле Dior, потому что аксессуарную группу она выбирает этого бренда. Я бы не стала рекомендовать часы: само платье настолько самодостаточно, что не хочется отвлекаться на какое-то украшение. С таким нарядом аксессуарами лучше не злоупотреблять. Хочется любоваться самим платьем и подачей Яной этого образа — гармонично, изящно, эффектно, но часы здесь лишние», — отметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.