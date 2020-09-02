«Мандражировали все»: Галкин рассказал, что Первое сентября стало волнующим днем для его семьи

Нынешний День знаний в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой стал особенным. В первый класс пошли их шестилетние дети, двойняшки Гарри и Лиза. Как это происходило, звездный отец показал в своем аккаунте в Instagram. Он снял большое видео, на котором запечатлел не только счастливые лица новоиспеченных школьников, но и трогательную жену, расплакавшуюся от эмоций.

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Вечером Галкин поблагодарил подписчиков за огромную поддержку. Потому что день выдался нелегким.

«Это был очень волнующий для нас день. Я благодарю и наших добрых знакомых, и коллег, и артистов, кто оставил теплые комментарии, и конечно же всех вас, кто подписан на меня. Я прочел большую часть комментариев, спасибо вам огромное!» — поблагодарил артист. И признался: «Ох, мандражировали все!»

К слову, среднее образование влетит в копеечку звездной чете. Гарри и Лиза пошли в частную гимназию в соседней от Грязи деревне Липки. И за первый год обучения глава семьи отдал четверть миллиона рублей.