«Кудрявчик»: Гарри Галкин вслед за сестрой решил преобразиться в парикмахерской

Впереди у шестилетних Гарри и Лизы Галкиных важнейшее событие — двойняшки идут в первый класс. Звездная семья сейчас занята подготовкой детей к школе, и одним из пунктов в списке стоит посещение парикмахерской.

Совсем недавно Максим Галкин восхищался результатами похода своей дочки Лизы от Аллы Пугачевой в салон красоты. «Как красиво уложили» — оценивал отец безупречно прямые длинные волосы малышки. Действительно, оказалось совсем непривычно видеть Лизу с прямыми локонами, ведь девочка от рождения ходит с кудряшками.

После Лизы настала очередь ее братика. Гарри расположился в кресле и посмеялся над собой: «Кудрявчик». Мастер спросил у него: «А кого мы из тебя делаем?», на что мальчик ответил: «Ежика!».

К слову, Гарри тоже перенял от отца кудри и обычно носил похожую с папой прическу – длинные завитые локоны. Но с наступлением лета мальчика коротко постригли, и братик Лизы серьезно изменился – многие подписчики даже отметили, что с другой стрижкой он выглядит намного старше.