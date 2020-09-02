Десятки миллионов рублей в год: стали известны траты Аллы Пугачевой и Максима Галкина на детей

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин, тратят десятки миллионов рублей в год на образование своих детей — шестилетних Лизы и Гарри. Известно, что до школы ребята посещали французский детский сад «Кот в сапогах». За каждого ребенка они в месяц платили по 185 тысяч рублей.

Частый гостем в доме звезд является гувернер-француз. Он выпускник Сорбонны. Ему в месяц перепадало за обучение Лизы и Гарри 220 тысяч рублей. Как известно, Лиза Галкина увлечена плаванием. В месяц семья раскошеливалась по 48 тысяч рублей. Примерно такие же траты и на логопеда для звездных отпрысков.

Отметим, что в доме Галкина живут на постоянной основе няни для детей. Им в месяц положена неплохая зарплата – 200 тысяч рублей. Сейчас Лиза и Гарри пошли в частную гимназию в деревне Липки. За год Галкин заплатил почти два с половиной миллиона рублей. Кстати, при школе есть кружки, спортивные секции и даже школа танцев. За это семье придется заплатить отдельно, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева пришла в школу на первый звонок в жизни своих детей. Примадонна не смогла сдержать слез во время церемонии. Ее муж Максим Галкин заснял этот трогательный момент на видео.