«Как грудь налилась»: беременная Подольская показала преобразившуюся фигуру в мини-бикини

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. 38-летняя певица растит вместе с ним сына Артемия. Мальчик в свои пять лет очень активный, любит играть в супергероев. Родители ему обожают подыгрывать. Поклонники не раз советовали паре завести второго ребенка. И недавно после карантина появились слухи о скором пополнении в семье. Вскоре артистка сообщила, что беременна.

Сначала Подольская решила набраться сил в Турции. Она отдохнула на курорте со своей сестрой-двойняшкой Юлианой и племянницами. Тогда муж не смог сопровождать беременную супругу. Но двух недель отпуска певице показалось мало, поэтому на днях она приехала в Ялту уже с Пресняковым. В первый же день она уснула у бассейна в черной сорочке, но ни сколько не расстроилась, что проспала два часа.

А на следующий день пара отправилась на пляж с сыном. Сначала Наталья предстала в белой рубашке оверсайз, которая скрыла ее живот. А вот позже она уже принимала солнечные ванны и играла с наследников, облачившись в фиолетовое бикини. Кепка и солнцезащитные очки дополняли ее образ. Певица продемонстрировала на только округлившийся живот, но также пышную грудь. Она обнимала подросшего Артемия.

«Тема! Ну пожалуйста, ну одну фоточку, а то я… Кому знакомо?» — спросила звезда.

Поклонники признались, что ситуация им знакома. Многие восхитились тем, как выглядит жена Преснякова. Они одарили ее комплиментами. «Мамочка, как мило», «Какой большой сынок», «Наташа, вы преобразились», «Какой животик», «Хороша мама», «Как грудь налилась», «Обожаю это время, когда формы такие изящные», — прокомментировали пост подписчики.