«Всего 45, а зрение так подводит»: девушка Моргенштерна жестко ответила Барановской за «застиранные трусы» рэпера

На днях 35-летняя телеведущая Юлия Барановская раскритиковала рэпера Моргенштерна за нечистоплотность. Инстадива в одном из шоу высказалась на тему несостыковок в образе Алишера Валеева (настоящее имя исполнителя – прим. ред.): «Весь в ролексах, бриллиантах, а трусы у него застиранные». Якобы, на дне рождения Егора Крида бывшая жена Аршавина наблюдала, как под слетевшими с артиста во время выступления джинсами она обнаружила нижнее белье в катышках.

Сам Моргенштерн никак не отреагировал на заявление, а вот его девушка в личном аккаунте Instagram жестко прошлась по Барановской.

«Какого размера должны были быть катышки, чтобы они стали заметны со сцены? Вам всего 45, а зрение так подводит», — написала подруга рэпера в stories.

И это при том, что, напомним, Барановской 35 лет. Более того, Дилара добавила, что такими заявлениями телеведущая пытается пропиариться на нижнем белье, и назвала ее «уходящей звездой».

Рэперу Моргенштерну 22 года, он прославился своими неоднозначными клипами и отношением к творчеству и фанатам. Про себя он говорит «я деградант», а поклонников откровенно унижает резкими заявлениями. И при этом входит в список самых богатых звезд 2020 года до 40 лет, составленный журналом Forbes