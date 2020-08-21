Юлия Барановская обратила внимание не на бриллианты Моргенштерна, а на его застиранные трусы

Телеведущая Юлия Барановская в эфире очередного выпуска шоу «Конечно, Вася» для YouTube-канала Gazgolder высказалась о нижнем белье рэпера Моргенштерна. Не так давно бывшая гражданская жена футболиста Андрея Аршавина была на дне рождения музыканта Егора Крида. Там же появился и Моргенштерн. Во время одного из танцев с него спали джинсы и вся публика пришла в легкое недоумение.

«И знаете, что я увидела? Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в ролексах, бриллиантах, а трусы у него застиранные». Юлия Барановская

Как считает Барановская, каждый знаменитый человек должен заботиться об элементах своего гардероба и выглядеть привлекательно, чтобы не разочаровывать фанатов. Сама она в шоке, когда парни ходят в грязном нижнем белье или тесных плавках. Для нее самой важно знать, что у нее под платьем красивое нижнее белье. При этом, как сказала звезда, надевает его в первую очередь не для мужчин, а для себя.

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Ранее Моргенштерн признавался, что может в месяц без проблем потратить более десяти миллионов рублей. Он известен своими скандальными выходками, а также тратой на дорогие машины больших денег. При этом рэпер не раз подчеркивал, что ему наплевать на мнение окружающих о себе.