Моргенштерн ударился в ресторанный бизнес

Популярный среди подростков рэпер Моргенштерн решил вложить деньги в сферу общепита. Как сообщает интернет-канал Mash, 22-летний музыкант зарегистрировал компанию под названием «Кайф», и сферой деятельности данного предприятия заявлено именно общественное питание. Ожидается, что скоро в Москве появится заведение с аналогичным названием, но чем там будут кормить, пока неизвестно.

Зайти в бизнес, в котором уже прогорела Ольга Бузова, в одиночку молодой артист не решился. Сообщается, что он разделил фирму с одним авторитетным столичным бизнесменом.

Напомним, что кроме музыкальной деятельности Моргенштерн является еще и успешным блогером. Первые большие деньги парню принес его канал на YouTube.

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