Агата Муцениеце в мини-шортах и рубашке блеснула рельефной фигурой в последний день лета

Агата Муцениеце в этом году отпраздновала 31-летие. Актриса еще год назад жаловалась, что поправилась. А теперь неустанно хвастается подтянутой фигурой. Девушка преобразилась после расставания с Павлом Прилучным. Она стала регулярно делать пробежку. Ко всему прочему, теперь артистка еще больше времени проводит с детьми Мией и Тимофеем. После развода со звездой сериала «Мажор» у девушки прибавилось работы. Теперь она, как и мечтала, едва успевает ездить с одной съемки на другую.

Недавно Агата сразила поклонников откровенным фото в бикини. Девушка подразнила фанатов безупречными формами без целлюлита и растяжек. А вот на работе она чаще всего появлялась в элегантных костюмах или ярких джемперах. Но в последний день лета актриса вновь выбрала смелый образ. Она запечатлела себя в лифте в джинсовых мини-шортах и рубашке с вышивкой, завязанной на узел. Муцениеце обнажила плоский живот и стройные ноги.

«Мчу на работу», — сообщила она.

Глубокое декольте подчеркнуло грудь звезды. Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Бывшая жена Прилучного смогла наработать рельефный пресс. Многие осыпали комплиментами актрису. «Какие вишенки», «Свое главное оружие спрятала, но показала другое! Плоский живот!», «Какое упругое тело», «Ох, этот рельеф», «Как налюбоваться», «В таком виде на улицу? Вам же мужики пройти не дадут», — прокомментировали кадры пользователи Сети.