Вечер с близкими: Валерия в модной куртке хаки отправилась в гости вместе с тещей Пригожина

Певица Валерия на личной страничке в Instagram разместила свежий снимок, на котором она позировала с самым близким для нее человеком — мамой. Вместе с Галиной Николаевной эстрадная исполнительница пришла в гости к близким друзьям. Об этом артистка написала в микроблоге. Стоит отметить, что несмотря на возраст, теща музыкального композитора Иосифа Пригожина ведет активный образ жизни. Так, к примеру, женщина согласилась сопровождать именитую дочь на празднике. Сама Валерия не скрывает: она очень любит свою родительницу.

С такой же теплотой и нежностью к Галине Николаевне относятся ее уже взрослые внуки: Анна, Артемий и Арсений. К слову, последний не так давно сыграл пышную свадьбу. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Валерия женила младшего отпрыска.

В 21 год юноша вступил в брак с возлюбленной — девушкой по имени Лиана. Наследник артистки без помощи близких заработал на свадьбу, оплатив все счета за банкет. Арсений живет отдельно от родителей и обеспечивает себя всем необходимым самостоятельно, не рассчитывая на финансовую поддержку семьи. Валерия очень гордится своими детьми, которые нашли путь в жизни.

На вечеринке с мамой возлюбленная Иосифа Пригожина появилась в модной куртке хаки. Об актуальности этого трендового предмета женского гардероба говорила еще имиджмейкер Ольга Линцова. Так, Валерия оделась в соответствии с летними тенденциями, уделив особое внимание аксессуарам — свои пальцы артистка украсила кольцами.