Как прошел второй день свадьбы сына Валерии и его возлюбленной Лианы

Валерия рассказала, как провела второй день после свадьбы Арсения и Лианы. В своем Instagram она поделилась снимком своей новой семьи. Этот день они решили провести в узком кругу на природе.

Свадьба 21-летнего наследника состоялась накануне. Как рассказал в день торжества Иосиф Пригожин, они с Валерией не помогали сыну финансово. Все расходы по организации Арсений взял на себя. Правда, Пригожин не уточнил, как и где сын Валерии заработал такие деньги. Отметил только, что работа парня связана с онлайн-бизнесом.

«Сегодняшний день провели в компании нашей уже разросшейся семьи, со всеми родными и близкими. Как мы рады за наших любимых детей!» — написала Валерия.

Подписчики певицы также пожелали счастья молодой семье.

Арсений Шульгин сделал предложение своей девушке Лиане в июле. Пара встречалась почти год, а зимой пережила неприятную ситуацию. В компании друзей они попали в ДТП под Санкт-Петербургом. К счастью, все обошлось и молодые люди решили связать себя узами брака. В день свадьбы некоторые заметили, что Валерия скоро станет бабушкой. Несмотря на пышные юбки подвенечного платья, интересное положение Лианы скрыть не удалось.