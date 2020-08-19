«Без лифчика и при маме»: Ольга Бузова в кожаных мини-шортах блеснула загорелой фигурой

Телеведущая предстала на тренировке в дерзком образе, так как не знала, что ее ждет сюрприз.

Ольга Бузова даже после карантина продолжила работать. Пока Лера Кудрявцева, Ксения Бородина и другие звезды отдыхают на морях, телеведущая успевает сниматься на разных проектах. Лишь на пять дней она устроила себе передышку, отдохнув с возлюбленным Давой в Сочи. Как недавно стало известно, Ольга примет участие в новом сезоне «Ледникового периода» с Региной Тодоренко, Владом Соколовским и другими известными персонами.

Накануне Ольга сходила на свидание с избранником в ресторан, а на следующий день отправилась на тренировку. Перед тем как оказаться на ледовой арене, ее ждал сюрприз. В артистке приехала ее мама Ирина Александровна, которая живет в Санкт-Петербурге. Они обнялись прямо на улице. Бузова была рада встрече и преподнесла родительнице корзину цветов. К слову, девушка выглядела стильно и дерзко в кожаных мини-шортах, топе и песочном жакете. Наряд позволил ей блеснуть загорелой фигурой.

«Наконец-то приехала мамочка! Сегодня целый день со мной, с утра на тренировке, потом на шоу, а вечером поведу ее в ресторан. Люблю тебя безумно», — похвасталась звезда.

34-летняя Ольга в последнее время не носит нижнее белье. На этот раз поклонники заметили, что девушка вновь была без лифчика. Многие восхитились ее точеной фигурой и плоским животом Другие посчитали, что телеведущая одета слишком откровенно. К слову, девушка предстала без макияжа, как и ее мама. Ирина Александровна насладилась тренировкой, поддерживая морально дочку.

Поклонники отметили, что у Бузовой моложавая мама. «Какое прекрасное фото с мамочкой», «Я думала, это подружка», «Какие вы красавицы, мамочка отлично выглядит», «Мама выглядит моложе дочки», «Как сестры. Правда очень молодо выглядит», «Оля снова без лифчика и бедрами светит», «Какая фигурка, на зависть всем», «Без макияжа и лифчика», — прокомментировали пост подписчики.