Сразу из бассейна: беременная Наталья Подольская в алом бикини засветила пышную грудь

Наталья Подольская не скрывает, что счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица растит вместе с возлюбленным сына Артемия. Поклонники не раз отмечали, что паре следовало бы завести еще и дочку. А недавно появились слухи, что артистка беременна. Сначала девушка увиливала от ответа, а потом подтвердила, что скоро станет мамой. 38-летняя звезда вместе с сестрой Юлианой и племянниками уехала отдыхать в Турцию.

Подольская уже не прячет округлившийся живот. Она носит легкие шифоновые платья, мини-юбки и шорты. С собой на отдых певица взяла целую коллекцию купальников. На новых кадрах она запечатлела себя в алом бикини с высокой талией. Наряд подчеркнул ее пышную грудь и острый животик. Наталья позировала без макияжа и укладки, так как только вышла из бассейна. Весь день она наблюдала за сыном, который сдружился с двоюродными сестрами.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие отметили, что ее красит беременность. Певица находится на не маленьком сроке, но показала стройные ноги. Теперь фанаты гадают, кто родится у пары. Многие держат кулачки, чтобы у Преснякова появилась дочка. Как известно, от прошлого брака с Кристиной Орбакайте у него тоже есть сын Никита, который уже стал взрослым и обзавелся своей семьей.