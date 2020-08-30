«Два брата и вампир»: Анна Михалкова показала семилетнюю дочку без зубов перед началом учебы

Актриса готовится к 1 сентября, так как ее младшая наследница впервые пойдет в школу.

Анна Михалкова является старшей дочкой Никиты Михалкова и сестрой Надежды Михалковой. Она активно снимается в кино. У актрисы большее 50 кинолент в копилке. При этом девушка успевает воспитывать детей. Она сильно радовалась, когда ее старший сын Андрей окончил школу, а следом за ним и его брат Сергей. В этом году артистке предстоит снова столкнуться со школой, так как ее младшая дочка Лидия пойдет в первый класс.

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Недавно Анна обрадовалась, когда 19-летний Сергей решил с ней увидеться. Они поужинали в ресторане. А накануне вся семья собралась вместе. Наследники актрисы скоро отправятся в университет. Они уже самостоятельные, поэтому не волнуются. По всей видимости, не грустит из-за предстоящего 1 сентября и их семилетняя сестра. Михалкова запечатлела кроху с братьями. Девочка улыбалась, демонстрируя отсутствие двух зубов.

«Два брата и вампир. Я считаю, что два выпавших передних зуба перед первым сентябрем — хороший знак», — отметила артистка.

Поклонники поразились тому, как сильно Андрей похож на знаменитого дедушку. А другие поздравили Анну с первоклашкой. «Потрясающие дети!!! Вы замечательная мама!», «Волшебного знакомства со школой, Вашей красотке!!!! А, когда есть мама, а у мамы чувство юмора, море по колено!!!», «Старший вылитый Никита Сергеевич», «Учителя держитесь», «Почему так смешно?», — прокомментировали пост подписчики.