«Душа моя»: Наталья Водянова в черном платье в цветочек позировала с Ульяной Сергеенко

Наталья Водянова — одна из самых известных супермоделей. Девушка из Нижнего Новгорода смогла в 17 лет впечатлить модельного агента и с тех пор работает на мировые подиумах. Живет звезда в Париже с женихом Антуаном Арно, который является одним из самых богатейших людей в мире. У пары есть двое общих сыновей. Также от первого брака с британским аристократом у девушки подрастают еще трое наследников.

Многодетная мама в 2020 году хотела устроить пышную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса торжество она перенесла. Девушка все лето путешествовала по Франции с детьми и возлюбленным. Очень часто модель облачалась в наряды российского модельера Ульяны Сергеенко. На отдыхе в Сен-Тропе Наталья даже носила защитную маску ее дизайна. Не удивительно, что 30 августа она поспешила поздравить модельера с днем рождения.

Ульяне исполнился 31 год. Водянова опубликовала совместное фото с именинницей. Она позировала в платье-рубашке черного цвета с цветочным принтом, а модельер в белоснежном платье на пуговицах.

«Душа моя, праздную тебя сегодня и каждый день! С днем рождения», — написала модель.

Поклонники восхитились красотой девушек. Многие отметили, что Наталья выглядит словно сестра именинницы. «Настоящие русские красавицы», «Как похожи глаза на этой фотографии», «Какой взгляд у женщин, ух.. Только Наталья выглядит более естественной», «Какие чистые и выразительные глаза!Красота во взгляде!», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что наряды Сергеенко носят многие звезды, включая Ксению Собчак, Светлану Бондарчук, Марию Кожевникову и других известных модниц.