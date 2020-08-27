Вечер паэльи: Водянова в мини-платье и жакете мятного цвета поужинала с женихом и детьми

Модель в гостях у своего друга смогла не только показать стильный летний образ, но и попробовать испанскую кухню.

Наталья Водянова в свои 38 лет не перестает удивлять поклонников своим моложавым видом. Ко всему прочему, девушка родила пятерых детей, а ее фигура по-прежнему выглядит безупречно, как в юности. Неудивительно, что нижегородская Золушка смогла завоевать сердце французского миллиардера Антуана Арно. В этом году пара хотела сыграть свадьбу, но торжество было перенесено из-за пандемии коронавируса.

Этим летом Водянова отправилась в путешествие вместе с женихом и детьми. Они объездили почти всю Францию и даже отправлялись в пешие походы. Компанию им составляли друзья. Один из вечеров звездная семья провела в особняке друга, который устроил для них семейный ужин. Темнокожий мужчина всех решил угостить традиционной испанской кухней. Главным блюдом стала паэлья. Наталья предстала за столом в платье-бюстье салатового оттенка и надела в таком же мятном оттенке жакет в тон.

Стильный летний лук позволил девушке показать стройные ноги. Она распустила волосы, демонстрируя естественную красоту. Наряд на шнуровке также пикантно обнажил спину модели. Водянова весь вечер улыбалась. За столом сидел также ее старший сын Лукас. Он подружился с подругой своей мамы — Марией-Карлой Босконо.

Отдых в Сен-Тропе получился для звездной семьи очень насыщенным. Наталье редко удается так много времени посвятить личной жизни, а не работе. Поклонники в очередной раз восхитились красотой многодетной мамы.