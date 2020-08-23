«Папина дочка»: Иосиф Пригожин показал младшую дочь

Продюсер Иосиф Пригожин поделился в Instagram снимком с младшей дочерью Лизой. На каникулы она приезжала к отцу в Москву и уже собирается возвращаться в Европу. Лиза получает телевизионное образование в Женеве. Подписчики заметили, что они с дочкой очень похожи, а некоторым не понравилось то, что Лиза учится не в России.

«Россия нам всем угодила, потому как мы живем в России, работаем здесь, налоги платим тоже здесь, а обучаем детей там, где считаем нужным», — ответил пользователям Сети Пригожин.

Но опубликовал фото с Лизой не только отец. Снимком с падчерицей поделилась и Валерия. Подписчики отметили, что она сильно похудела и выглядит изможденной на фоне 21-летней Лизы.