«Очень на вашего отца похож»: Собчак с подросшим сыном запечатлелась на берегу моря

Телеведущая рассказала, что Платон отправляется с папой на отдых.

Ксения Собчак совсем недавно вернулась из отпуска. Скандальная журналистка и режиссер Константин Богомолов выбрали местом своего отдыха Таманский полуостров. С собой звезда взяла и малыша Платона от первого брака с актером Максимом Виторганом. До пункта назначения семейство добиралось на частном джете, и делилось яркими кадрами с моря со своими поклонниками в Instagram.

больше по теме Собчак стала единственной, кто заработал в Instagram более миллиона долларов на рекламе Светская львица неплохо обогатилась благодаря социальным сетям.

Собчак уже приступила к работе: звезда активно ведет канал на YouTube, снимая документальные фильмы и интервью со знаменитостями в проект «Осторожно, Собчак!». Но продолжает разбирать фото с отпуска, и одно из них запостила у себя в ленте:

«У кое-кого с этой картинки лето сейчас продолжится, а кто-то будет безумно скучать», — подписал снимок журналиста.

На фотографии Собчак позирует с подросшим сыном Платоном, которому скоро исполнится четыре годика. Мама нежно обнимает мальчика, прижимая к себе. Подписчики поспешили уточнить, куда она отпускает наследника, на что звезда ответила: «С папой на море!»

Многие фолловеры обратили внимание, как вырос малыш и насколько сильно похож на своего знаменитого предка:

«Копия Анатолий Собчак», «Очень на вашего отца похож», «Платон так похож на вашего папу», «Ксения, какой он у вас хорошенький», «Какой он взрослый уже», «Очень похож на отца Собчак», — заметили люди.

К слову, Ксению Собчак не раз подозревали в беременности. То и дело в Сети появляются разоблачения телеведущей, якобы скрывающей свое «интересное положение». Инстадива лишь смеется над этими слухами.