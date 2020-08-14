«Очень рекомендую»: Ксения Собчак поделилась отпускными кадрами с Таманского полуострова

Звезда в этом году решила отдохнуть на курортах Краснодарского края.

Совсем недавно Ксения Собчак радовалась отпуску в Куршевеле и Мальдивах, куда отправлялась вместе с сыном Платоном и Константином Богомоловым, а теперь вполне довольна сервисом курортов Краснодарского края. Что говорить – коронавирус научил нас ценить то, что имеем.

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В этом году телеведущая отказалась от риска и проигнорировала заграничные туры, выбрав для своей семьи солнечную Тамань. Хотя некоторые российские звезды выбрались частными рейсами в любимые места. В настоящий момент в Латвии отдыхает Игорь Николаев с женой и дочкой, побывала в Турции Анна Нетребко, Константин Ивлев со своей новой возлюбленной, Виктория Лопырева, Настя Каменских, а Филипп Киркоров,Тимати и Кети Топурия отдохнули в Греции.

Ну а Ксения Собчак с удовольствием делится кадрами с отдыха в России. «Очень рекомендую», — написала она в личном блоге.

Судя по фото в личных блогах ее мужа и самой светской львицы, отдых ей приносит истинное удовольствие. На Таманском полуострове она остановилась в поместье, построенном в виде замка и расположенного среди виноградников. По словам Ксении, отдых ей чем-то напомнил любимую Сардинию и Прованс.