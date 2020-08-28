«Горжусь моими героями»: Алла-Виктория Киркорова вместе с братом Мартином освоила вейкбординг 

Филипп Киркоров с детьми проводит августовские каникулы в Греции. На личной страничке Instagram поп-король сцены опубликовал свежие кадры, запечатлев своих наследников во время импровизированной тренировки. 8-летняя Алла-Виктория вместе с братиком освоила вейкбординг. Дочка бывшего мужа Аллы Пугачевой покаталась на доске в паре с Мартином.

Певец признался, что гордится своими отпрысками, которые так органично чувствовали себя на воде. При этом артист подметил, что всего через несколько дней его дети пойдут в школу, им предстоит привыкнуть к обстановке в новых классах. Филипп Бедросович доволен тем, что за время каникул им удалось получить столько позитивных эмоций, напитавшись энергией на весь учебный год.

«Приближаем выходные новыми трюками! Сплоченные, смелые, отважные и амбициозные! Горжусь моими героями! И вот так дружно держим курс в новую школу», — отметил певец.

К слову, в Греции вместе с девятилетней дочкой Софией отдыхает и украинская исполнительница Ани Лорак. 41-летняя певица с наследницей, также как и дети Филиппа Киркорова, увлеклись этим экстремальным видом спорта. Бывшая возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с дочкой освоили вейкбординг, похваставшись своими достижениями с поклонниками.

Ранее в одном из своих интервью нынешний муж Примадонны — шоумен Максим Галкин рассказал о том, что он совершенно не ревнует возлюбленную к поп-королю сцены. И это при том, что Филипп Бедросович частый гость в доме Аллы Пугачевой. Как говорит телеведущий, для их семьи Киркоров это уже что-то святое.