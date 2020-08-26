Щиколотки на виду: Лорак в мини-шортах и мюлях дополнила образ блузой с открытыми плечами

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише говорила о том, что особое внимание певица уделяет именно аксессуарам.

41-летняя Ани Лорак проводит летние каникулы в Греции вместе с дочкой Софией. На личной страничке в Instagram украинская исполнительница поделилась свежим отчетным снимком, представ в фойе гостиничного отеля. Для прогулки экс-возлюбленная турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу подобрала наряд в повседневном стиле, сделав ставку на трендовые мини-шорты из денима. Таким образом, артистка не только подчеркнула длину ног, но и сделала акцент на щиколотке.

Летний аутфит Ани дополнила кипенно-белая блуза из хлопка с оборками, рукавами-буфами и открытыми плечами. Такой светлый оттенок заметно резонировал с бронзовым загаром Лорак. Примечательно, что локоны певица разделила на прямой пробор, зачесав волосы в тугой пучок. Имидж-стилист Надин Мише в интервью сайту Teleprogramma.pro говорила о том, что Ани с особой тщательностью подбирает аксессуары к своим лукам. Так, к примеру, ее фишкой стали объемные серьги. К этому образу певица, в частности, подобрала золотые серьги-кольца. Вместо босоножек на шпильке, Ани выбрала трендовые мюли, продемонстрировав свой педикюр.

Напомним, что после расставания с Муратом Налчаджиоглу певица полностью сконцентрировала на гастрольной деятельности, концертах и записи новых синглов. В одном из интервью Ани Лорак дала понять, что получив развод, она ко всему прочему, избавилась и от розовых очков. Певица перестала чувствовать себя жертвой в отношениях с мужем.