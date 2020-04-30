«Семья собралась»: Филипп Киркоров показал роскошный праздничный стол на девять персон

Именинникам этой весной пришлось непросто. Большинство из них отказались от шумных вечеринок, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Так поступила и Алла Пугачева, и Валерия с Иосифом Пригожиным. А 30 апреля отмечает день рождения Филипп Киркоров. Артист признался, что год назад даже не подозревал, что ему придется распродавать свой гардероб, а 53-летие праздновать в узком семейном кругу. Но жизнь порой крайне непредсказуема.

В соцсети именинник показал, как его поздравил отец Бедрос. Он пожелал своему наследнику и дальше оставаться королем, а также преподнес ему подарок. Теплые слова сказали отцу и его дети. Семилетний Мартин и восьмилетняя Алла-Виктория приготовили папе торт. Вечером девочка также подарила отцу дорогостоящий подарок — коллекционный куб от Louis Vuitton. Похожим недавно хвасталась Яна Рудковская.

Ну а вечером Киркоров собрал родных за роскошным праздничным столом. Пока он был на съемках у Ивана Урганта, его дом украсили воздушными шарами. На столе было много изысканных блюд, а также сервиз на девять персон. Именинник облачился в яркий костюм от Versace и открыл бутылку шампанского под крики гостей. «А кто у меня в гостях — большой секрет! Самые любимые и близкие», — заявил певец.

Однако еще днем к нему пришел Андрей Малахов, который является крестным его детей. В беседе с ним артист признался, что ждет Ани Лорак с дочкой Софией. Он является крестным девочки. Поклонники также заподозрили, что именинник мог позвать в гости Аллу Пугачеву и Максима Галкина. «Баскова слышно, мы все знаем», «Какой домашний кайф!! Красиво так с шариками! А кто у вас в гостях, сейчас по голосам будем разгадывать. Про Ани Лорак мы услышали», «Семья собралась, что может быть лучше», «Такой стройный», — прокомментировали пост подписчики.