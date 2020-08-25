Обошлись без ипотеки: где герцоги Сассекские взяли деньги на новый дом

О большом новом доме Меган Маркл и принца Гарри в Санта-Барбаре уже известно практически всем. Там есть и 16 ванных комнат, и кинотеатр, и винный погреб, и еще много чего, что создает комфорт. Он обошелся герцогам Сассекским в 14,7 миллиона долларов. Раньше сообщалось, что жилье было куплено в ипотеку. Однако это не так.

Как сообщает The Sun, одна из ближайших подруг Меган сообщила журналистам, что герцоги не брали ипотеку. Купить дом им помог отец Гарри – принц Чарльз. Необходимую сумму он взял из собственных сбережений, чем раздосадовал старшего сына – принца Уильяма.

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Ранее сообщалось, что родные братья все еще плохо общаются между собой. Уильям еще зол на Гарри, который решил отказаться от титула и уехал жить в США. К слову, накануне сообщалось, что сын герцогов Арчи сможет претендовать на корону.