Без прикрас: 32-летняя Агния Дитковските поделилась честным фото без макияжа и укладки

Агния Дитковските в свое время стала звездой, когда снялась в фильме «Жара» вместе с Алексеем Чадовым и Тимати. Теперь в копилке актрисы уже десятки картин. Она не часто появляется на публике, а также скрывает личную жизнь. После расставания с Чадовым девушка воспитывает шестилетнего сына Федора. По слухам, у нее есть второй ребенок, которого она родила от таинственного возлюбленного.

Этим летом Агния путешествует по России. За ее старшим наследником приглядывает Алексей, а за младшим, возможно, смотрит ее мама Татьяна Лютаева. Накануне актриса впервые за долгое время порадовала поклонников новым фото. Она запечатлела себя без макияжа и укладки в машине. 32-летняя девушка не побоялась показать свою естественную красоту. Она распустила волосы и предстала в куртке цвета хаки.

«Просто хочется отдавать… любите… вам это идет», — написала звезда.

По всей видимости, Дитковските отказалась от косметики во время поездки, чтобы дать коже отдохнуть. Она сделала томный взгляд, а ее губы казались очень свежими благодаря блеску для губ. Поклонники одарили актрису комплиментами. «Ну что за красотка», «Богиня», «Такая юная», — стали комментировать пост подписчики. К слову, Агния успешно совмещает карьеру и материнство. Если старшего наследника она перестала прятать от общества, то младшего ребенка еще ни разу не показывала.