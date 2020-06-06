«Скоро в школу»: Чадов показал подросшего сына от Дитковските

38-летний актер обожает своего наследника и старается уделить Федору побольше личного времени.

38-летний Алексей Чадов показал подросшего сына от актрисы Агнии Дитковските. Напомним, знаменитости состояли в отношениях в общей сложности 8 лет. Маленький Федор появился на свет в 2014 году. 5 июня мальчик отметил шестилетие.

В важный для мальчика день наследника навестил отец: Чадов старается уделять единственному отпрыску как можно больше времени и неоднократно признавался, что гордится успехами сына. В ближайшем же будущем ребенку предстоит подготовиться к походу в школу, а пока мальчик наслаждается жизнью, управляя с папой гоночной машиной.

«Мы скоро в школу! Время летит», — подписал снимок Чадов.

Ранее Чадов подмечал, что не исключает: Федор может пойти по его стопам. Препятствовать, если сын станет актером, Алексей не будет, а наоборот – постарается поддержать ребенка, насколько это возможно.