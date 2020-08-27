«Красотка, смотреть одно удовольствие»: 42-летняя Орлова похвасталась идеальным декольте в чистейшем море

Как только открыли воздушную границу с Турцией, многие звезды отечественного шоу-бизнеса устремились на Средиземное море. Туда улетела Ирина Дубцова, Лера Кудрявцева, Джиган и Оксана Самойлова с детьми, а также Ольга Орлова. Ведущая шоу «Дом-2» уже неделю наслаждается чистейшим морем и нежным солнцем Бодрума.

Орлова поделилась очередным фото с отпуска. Для эффектного кадра экс-солистка группы «Блестящие» зашла в чистейшее море и позировала в черном купальнике. Лиф без бретелей подчеркнул идеальный бюст артистки, а чистая вода не позволила скрыть осиную талию и стройные ноги звезды.

«Олечка вы просто бомба, какая фигура», «Ах Олечка, какая шикарная фотография. Очень красиво», «Шикарная», «Какое море», «Красавица», «Оля, где вы отдыхаете в таком чистом море???», «Красотка, на тебя смотреть одно удовольствие», — не устояли поклонники в комментариях.

К слову, Орлову за время отпуска не раз критиковали в том, что она слишком часто публикует фото в купальниках. Якобы, для ее возраста это не комильфо. Однако, красотка ответила на критику хейтеров.