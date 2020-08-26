«Такая талия далеко не у всех»: 42-летняя Орлова показала прелести фигуры в бикини в ответ на критику

Телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие» столкнулась с едкими комментариями в соцсети, когда показала пляжные фото. Однако она нашла, чем ответить хейтерам.

Ольга Орлова проводит последний месяц лета в Турции. Певица и телеведущая не скрывает, что любит отдыхать на море. Пока ее подруга Ксения Бородина нежится на солнце в Ялте с семьей, она предпочитает дразнить фанатов пикантными фото в купальнике. В свои 42 года артистка выглядит не хуже более молодых коллег. Более того, она не стесняется своего возраста. Многие удивляются, когда узнают, что у бывшей солистки «Блестящих» есть взрослый сын.

Накануне Ольга решила показать свою фигуру в оливковом купальнике. В кадре она принимала душ на яхте. Телеведущая похвасталась стройными ногами и подтянутыми бедрами. Однако не все поклонники оценили ее красоту по достоинству. Нашлись те, кто посчитал, что выставлять тело на показ в столь зрелом возрасте, это вульгарно.

«Когда вы выставляете свою немолодое тело — будьте готовы к осуждению. Вам от этого только лучше. Иного объяснения, почему вы это делаете, нет», — заявил хейтер.

Певица решила ответить на нападки злопыхателей. Она опубликовала еще одно фото в белом мини-бикини. На этот раз девушка позировала так, что блеснула роскошным декольте, осиной талией и безупречными ногами.

«С возрастом уходит многое… Уходит упругость тела, уходит беззаботная молодость, уходит юность лица, и происходит то, что связано с естественными процессами взросления организма… Остается неизменным лишь то, что внутри вас. Доброта души, любовь к миру, отзывчивость сердца… Начинайте воспитывать в себе добро», — высказалась Ольга.

Поклонники согласились с мнением звезды. Многие удивились тому, что кто-то мог посчитать фигуру артистки старой и некрасивой. «Эмммм… Ольга, вы прекрасно выглядите. Даже смешно читать про немолодое тело. Не у каждой молодой чиксы такая талия», «Вашей фигуре многие молодые могут позавидовать. Такая талия далеко не у всех», «Это все зависть. Вы такая сочная!» — прокомментировали пост подписчики.