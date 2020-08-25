«Кошка начинает орать «спасите-помогите!»: Дубцова с мамой на отдыхе спасли тонущего в бассейне ежа

После открытия некоторых воздушных границ многие звезды устремились на отдых. Например, телеведущая Елена Летучая отправилась в Танзанию, а Лера Кудрявцева, Полина Гагарина и Ирина Дубцова – на средиземноморское побережье Турции.

Накануне Дубцова рассказала о невероятном происшествии, которое приключилось после заката на их вилле. В stories певица поведала о спасательной операции животного.

«На дворе почти ночь, сидит моя мама на дворе возле бассейна. Вдруг из кустов появляется кошка и начинает орать «спасите-помогите!». Я не сумасшедшая, кошка действительно начинает орать «мяу-мяу» и показывает маме на бассейн», — начала рассказ Дубцова.

Периодически переходя на видео с места событий, звезда рассказала, что мама, подойдя к бассейну, увидела плавающего в нем зверька. Оказалось, что это еж, он упал в воду и не мог выбраться. Выбиваясь из сил, животное периодически скрывалось под водой, и мама Дубцовой позвала на помощь Ирину. Вместе они смогли вызволить зверька и увидели, как сильно он оказался напуган.