«Турецкое утро!»: беременная Подольская в мини-платье с кружевом повеселилась в постели с сестрой

Наталия Подольская уже десять лет живет в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает сын Артемий. Каждую свободную минуту пара уделяет наследнику. Певица и ее муж даже наряжаются в костюмы супергероев, чтобы подыграть своему ребенку. А недавно появились слухи, что в звездной семье грядет пополнение. Сначала девушка пыталась опровергнуть домыслы поклонников, но в итоге призналась, что беременна.

В августе Подольская улетела в Турцию со своей сестрой, племянниками и сыном. Она призналась, что муж поехать с ней не смог. Округлившийся живот она больше не прячет. А накануне артистка повеселилась с сестрой-двойняшкой Юлианой прямо в номере отеля. Они устроили танцы в постели с детьми. Наталия облачилась в черное платье-сорочку с кружевом и глубоким декольте. Короткий наряд подчеркивал ее округлости и позволил блеснуть стройными ногами.

Певица была без макияжа. Она танцевала под музыку на кровати вместе с остальными членами ее семьи. Артемий не отставал от мамы. Он прыгал и пританцовывал.

«Доброе турецкое утро! Наша мама тоже с нами танцевала именно по утрам! Заряд веселья на весь день. Но конечно только в выходные», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Одни одарили комплиментами Наталию, другим не понравилось, что она прыгала на кровати. «На кроватке спят. Потанцевать можно и на полу», «Зачем прыгать на чужих кроватях???? Дурной пример детям», «Заводные мамочки и детки», «Наташа, какая ты молодец умничка, так держать, беременность идет на пользу», «Вы-умница! Детеныш чувствует ритм, для него это тоже классно!», «Ах, какие зажигалки», — прокомментировали пост подписчики.