«Бронзовый загар из Майами»: Анна Седокова в черном бикини блеснула широкими бедрами

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» сразила фанатов новым фото из отпуска. Девушка не постеснялась показать себя после двух месяцев, проведенных на курорте.

Анна Седокова провела лето в Майами. После карантина она сразу отправилась в США вместе со своим возлюбленным Янисом Тиммой и детьми от прошлых отношений. Певица два месяца провела на курорте. Девушка облачалась в роскошные платья по-вечерам, а днем чаще всего предстала в бикини. После третьих родов она не смогла похудеть. Однако занятия спортом позволили ей наработать рельефные тело. Не удивительно, что спустя несколько недель отдыха баскетболист попросил у нее руки.

Почти все свободное время Анна нежилась на пляже. Девушка с радостью демонстрировал свою фигуру в бикини, дразня поклонников, которые не могут уехать на море. А на днях ее дочка Моника улетела из США. Она живет со своим отцом Максимом Чернявским. Певица может ее видеть на каникулах. Накануне и сама звезда вернулась в Москву, но она решила показать, как преобразилась за время отдыха.

На новом фото Седокова позировала в черном бикини и неоновых кроссовках. Она продемонстрировала безупречный бронзовый загар. Девушка также блеснула пышной грудью, накачанным прессом и массивными бедрами.

Многодетная мама сразила поклонников своей красотой. Многие не могли поверить, что можно так преобразиться. «Нереальная женщина», «Это огонь», «Бронзовый загар из Майами. Зависть», «Какой пресс, а бедра — уже молчу», «Мамисита наша», «Уже не Анечка, а Бейонсе», «Вы прям американка», — прокомментировали пост подписчики.