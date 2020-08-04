«Идем ужинать»: Анна Седокова в блестящем платье на запах сверкнула загорелыми ногами

Певица в ярком образе провела вечер с женихом и детьми. Поклонники были сражены красотой многодетной мамы.

Анна Седокова знаменита не только своими вокальными данными, но и эффектной внешностью. Певица обладает нестандартной фигурой, что в свое время только помогло ей попасть в группу «ВИА Гра», но в последние годы она строит сольную карьеру. Личная жизнь девушки всегда кипит. У нее трое детей от разных мужчин. Если с Алиной и Гектором она неразлучна, то с Моникой ей удается видеться несколько раз в год, так как девочка живет со своим отцом Максимом Чернявским.

После карантина Седокова уехала в Майами, чтобы увидеться с наследницей. Именно там она проводит свой отпуск с детьми и возлюбленным Янисом Тиммой, который сделал ей предложение руки и сердца несколько недель назад. Певица делает все, чтобы радовать свою вторую половинку. 37-летняя артистка старается держать фигуру подтянутой, а также женственно выглядит. Так, накануне на семейный ужин Анна отправилась в броском образе.

На новых кадрах девушка предстала в алом платье на запах с пайетками. Наряд с глубоким декольте и разрезом позволил певице сверкнуть стройными и загорелыми ногами. Босоножки на шпильке дополнили вечерний образ. Певица также сделала макияж с акцентом на губы и собрала волосы в пучок.

«Идем ужинать и на мне невероятно красивое платье. И мы идем, идем, идем», — отметила девушка.

«Любовь это когда тебе хочется разделить счастье. Свое с ним. Или с ней. Как у Щербакова рассвет. Это когда твой самый счастливый момент не так ярок без него», — поделилась в соцсети звезда.

Поклонники восхитились ее образом. «Какие ножки», «Красивый образ», «Роскошная», «Не так ярко без него!!! Исключительно так!», «Невозможно наглядеться», — прокомментировали пост подписчики.