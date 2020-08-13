«Прям слов нет, какая ложбинка»: Анна Седокова в нюдовом бикини подразнила роскошной грудью

Анна Седокова в свое время блистала в группе «ВИА Гра». Девушка по-прежнему обладает сильным вокалом и эффектной внешностью, но уже строит сольную карьеру. К тому же она стала многодетной мамой. У нее подрастают две дочки и сын от разных мужчин. А последний год артистка строит отношения с баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен развелся с женой, когда встретил привлекательную певицу. Они вместе пережили карантин, а теперь отдыхают в Майами со всеми детьми звезды.

Седокова после третьих родов не смогла похудеть. Однако поклонники заверяют, что любят ее именно такой — с пышными формами. Сама певица давно поборола комплексы и все чаще делится откровенными фото. Более того, возлюбленный ее поддерживает и порой позирует вместе с ней. А на днях Анна сделала очень смелое селфи. Она загорала, лежа на животе Яниса. Девушка запечатлела себя в нюдовом купальнике.

Лифчик с бахромой сливался с загорелой кожей артистки, но и подчеркнул ее роскошную грудь. Седокова предстала без макияжа с порозовевшими щечками.

«Где-то всегда лето…», — написала она.

А вот поклонники были сражены фигурой знаменитости. Многие одарили ее комплиментами, а мужчины сожалели, что избранник недавно сделал Анне предложение руки и сердца. «Нормально поджарилась на солнце», «Аккуратно, девочки выпадут», «Какая вы здесь… прям слов нет… фотка просто огонь!», «Вот это я понимаю, фактур», «Прям слов нет, какая ложбинка», «Семенович отдыхает», «Какие роскошные формы», — прокомментировали пост подписчики.