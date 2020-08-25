«Какой плоский живот!»: 42-летняя Ольга Орлова в бикини блеснула фигурой под струями воды

Ольга Орлова не любит говорить о личной жизни. При этом она ведет шоу «Дом-2», поэтому привыкла разбираться в чужих отношениях. Поклонники ценят ее за мудрость и красоту. В 42 года девушка может похвастаться стройной фигурой. Обычно она облачается в платья и брючные костюмы, а вот летом ее можно увидеть и в более откровенных образах. Так недавно звезда улетела в Турцию. Она загорает и купается в море, наслаждаясь отпуском.

Очередной день на курорте Орлова провела, катаясь на яхте. На этот раз она облачилась в мини-бикини оливкового цвета. После купания в море телеведущая решила смыть соль под душем. В соцсети она опубликовала пикантный снимок, на котором стоит под струями воды. Артистка показала сногсшибательную фигуру без изъяна. Намокшая ткань купальника облегала изгибы ее тела. Ольга улыбалась, стараясь прикрыть плоский живот рукой.

«Ничего не меняется, если ничего не менять», — загадочно подписала она фото.

Поклонники поразились тому, как выглядит звезда. Фигуре мамы 19-летнего сына многие позавидовали. Некоторые даже заподозрили, что она совершенствует фигуру в фотошопе. «Ольга — женщина, конечно, очень красивая… но зачем фотошопить себя до 18 летней девочки», Девчонка! «Красивая, стройная, удивительная! Любуюсь», «Ой… ну прям вот.. Уххх как вот прям…», «Ох, эти изгибы», «Какой плоский живот!», «Капли скатываются как с горки», «Смотрим и завидуем», — прокомментировали пост подписчики.