«Выдался вечер»: Орлова выгуляла мини-платье с флористичным принтом и объемными рукавами

Имиджмейкер Анастасия Пахолкова отметила, что телеведущая направилась как минимум на званый ужин.

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Орлова этим летом не стала отдыхать на отечественных курортах, а дождалась открытия авиасообщения в Турцию. Как только ажиотаж стих, звезда отправилась в Бодрум, чтобы насладиться средиземноморским гостеприимством. С кем именно знаменитость отдыхает, она умолчала. Поклонники уверены, что компанию ей составил ее возлюбленный, которого недавно обнародовал рэпер Джиган.

Первым делом Орлова сразу отправилась на пляж. А вечером облачилась в красивое платье, которое произвело яркое впечатление на поклонников:

«У вас безупречный вкус!», «Потрясающая красотка», «Какое платье!», «Шикарная», — написали в комментариях.

Аутфит Орловой прокомментировала стилист Анастасия Пахолкова. Она похвалила телеведущую за то, что та грамотно удлинила свой рост.

«Довольно нетипичный выбор для курортного отдыха. Мы привыкли наблюдать звезд в купальниках или в платьях, но с большим количеством обнаженных участков тела. Ольга же напротив отдала предпочтение закрытому типу горловины, длинному объемному рукаву и длине мини. Учитывая присутствие каблука, очевидно, певица не по пляжу нарядилась прогуляться, а идет как минимум на званый ужин. Стройные ноги, длинная лебединая шея и, однозначно, плюс несколько сантиметров роста за счет вертикалей в виде контрастной отстрочки. Эффект собранности ярко выражен благодаря прическе — туго затянутом волосе. Уместно? Да, если вдруг выдался вечер, лишенный пляжно-песочного антуража!» — резюмировала Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.