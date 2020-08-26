«Я же не импотент!»: Дибров признался, что засматривается на других женщин

В шоу «Секрет на миллион» телеведущий совершил несколько откровений.

Новый сезон программы «Секрет на миллион» стартует 29 августа. И в гостях Лера Кудрявцева принимает коллегу с Первого канала – телеведущего Дмитрия Диброва. Многодетный отец расскажет очаровательной ведущей, как восстанавливается после инсульта, собирается ли с женой Полиной в роддом за четвертым наследником – шоумен и его молодая супруга воспитывают троих сыновей, — а также совершит ряд других признаний.

В авторской колонке на портале Teleprogramma.pro Лера Кудрявцева поразмышляла о том, как Полине, которая моложе Диброва на 30 лет, повезло с мужем – умный, опытный и заботливый. До юной модели Дмитрий был женат трижды, но именно с ней нашел семейное счастье. Однако, в студии ток-шоу телеведущий признался, что засматривается на других женщин:

«Конечно, обращаю! Я же не импотент!» — заявил Дибров.

В беседе с Кудрявцевой Дибров затронет и отношения сродственниками, которые у него остаются натянутыми, а также признается, какой темы избегает. Смотрите программу «Секрет на миллион» на НТВ в субботу, 29 августа, в 21-00.