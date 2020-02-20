«Состояние Дмитрия стабильное»: Полина Диброва высказалась о здоровье мужа

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина в Instagram сообщила последние данные о его состоянии. Как известно, несколько дней назад он перенес микроинсульт и сейчас находится на лечении в Боткинской больнице.

Как отметила Полина Диброва, она очень сильно благодарна всем, кто поддержал ее супруга. Она вместе с мужем чувствуют любовь и заботу окружающих их людей, а также многочисленных поклонников Дмитрия Диброва.

«Состояние Дмитрия стабильное. Привезла мужу Банджо, очень обрадовался. Некоторое время он пробудет в больнице. Дмитрий отдыхает и восстанавливается». Полина Диброва

Отметим, что Дмитрию Диброву стало плохо несколько дней назад в кинотеатре «Октябрь». У него случились проблемы с сердцем. Окружающие оказали ему первую помощь. Среди них был и ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. По предварительным данным, в клинике Дибров пробудет от семи до десяти дней. Сейчас он чувствует себя нормально. Ранее телеведущий опровергал информацию, что у него случился микроинсульт.