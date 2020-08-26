Лера Кудрявцева: «Дмитрий Дибров рассказал, как восстанавливается после инсульта»

Что женщины ценят в мужчинах больше всего? Широкие плечи? Сильные руки? Пухлый кошелек? Если бы все было так просто, как много счастливых пар сложилось бы в одночасье! Лично для меня ответ на этот вопрос очевиден: больше всего женщины ценят в мужчинах интеллект. А этого добра у Дмитрия Диброва хоть отбавляй: он настоящий интеллектуал, который не лезет за словом ни в карман, ни в энциклопедический словарь.
Поэтому можно сказать, что его жене Полине, которая младше Дмитрия на тридцать лет, повезло: она получила и мужа, и наставника, и «Большую советскую энциклопедию» в одном лице. Мне кажется, это правильно: женщина должна тянуться за мужчиной, в том числе интеллектуально, а не наоборот.
— Я был женат три с половиной раза, – лукаво улыбается Дибров, говоря о своих браках.
Но только с красавицей Полиной у него получился настоящий любовный союз, полный нежности и взаимопонимания. Супруги растят троих детей, и я не исключаю, что однажды отправятся в роддом и за четвертым ребенком: Дибров полон сил и энергии, а его супруга еще так молода, что может родить любимому целую футбольную команду.
Несмотря на то что Дибров счастлив в браке и верен супруге, он продолжает оставаться ценителем женской красоты и засматриваться на представительниц прекрасного пола.
— Еще чего! – рассмеялся Дибров, когда я спросила, обращает ли он внимание на женщин. – Конечно, обращаю! Я же не импотент!
В общем, Полине Дибровой с мужем действительно повезло. В свои шестьдесят лет он выглядит максимум на пятьдесят, а глаза его блестят так же задорно, как в юности. И это несмотря на то что в феврале 2020 года Дибров перенес микроинсульт.
— Кондратий меня хватил, – посмеивается Дибров. – Вот если я раньше поднимал тост с рюмкой, в которой был алкоголь, то теперь эта рюмка наполнена пилюлями.
Однако проблемы со здоровьем не повод унывать. Дибров и не унывает: ведет активную светскую жизнь, ходит на премьеры, встречается с друзьями, много времени проводит с женой и детьми. А вот в лететь в Монако, чтобы отметить выход на пенсию, не собирается.
— Что я потащусь в это Монако? – пожимает плечами телеведущий. – Чего я там не видел?
Словом, Диброва можно было бы назвать абсолютно счастливым человеком, если бы не одно «но»: его непростые отношения с ростовской родней…
Дмитрий говорит об этом легко, но я-то знаю, что отношения с родней – тема сложная и больная, особенно если эти отношения никак не складываются. Казалось бы, такой умный, харизматичный и тонкий человек, как Дибров, может найти общий язык с каждым. Но увы.
Связан ли секрет, который стоит один миллион рублей, с семьей Диброва? О чем ему не хочется ни вспоминать, ни говорить? Узнаете совсем скоро – в субботу, 29 августа, на НТВ.