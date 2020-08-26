Лера Кудрявцева: «Дмитрий Дибров рассказал, как восстанавливается после инсульта»

29 августа в 21:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет журналист, шоумен, продюсер, актер, режиссер и телеведущий Дмитрий Дибров. Один из самых харизматичных мужчин на отечественном телевидении расскажет о своих многочисленных романах, неудавшихся браках и перенесенном инсульте, который разделил его жизнь на «до» и «после».

Что женщины ценят в мужчинах больше всего? Широкие плечи? Сильные руки? Пухлый кошелек? Если бы все было так просто, как много счастливых пар сложилось бы в одночасье! Лично для меня ответ на этот вопрос очевиден: больше всего женщины ценят в мужчинах интеллект. А этого добра у Дмитрия Диброва хоть отбавляй: он настоящий интеллектуал, который не лезет за словом ни в карман, ни в энциклопедический словарь.

Поэтому можно сказать, что его жене Полине, которая младше Дмитрия на тридцать лет, повезло: она получила и мужа, и наставника, и «Большую советскую энциклопедию» в одном лице. Мне кажется, это правильно: женщина должна тянуться за мужчиной, в том числе интеллектуально, а не наоборот.

— Я был женат три с половиной раза, – лукаво улыбается Дибров, говоря о своих браках.

Но только с красавицей Полиной у него получился настоящий любовный союз, полный нежности и взаимопонимания. Супруги растят троих детей, и я не исключаю, что однажды отправятся в роддом и за четвертым ребенком: Дибров полон сил и энергии, а его супруга еще так молода, что может родить любимому целую футбольную команду.

Несмотря на то что Дибров счастлив в браке и верен супруге, он продолжает оставаться ценителем женской красоты и засматриваться на представительниц прекрасного пола.

— Еще чего! – рассмеялся Дибров, когда я спросила, обращает ли он внимание на женщин. – Конечно, обращаю! Я же не импотент!

В общем, Полине Дибровой с мужем действительно повезло. В свои шестьдесят лет он выглядит максимум на пятьдесят, а глаза его блестят так же задорно, как в юности. И это несмотря на то что в феврале 2020 года Дибров перенес микроинсульт.

— Кондратий меня хватил, ­– посмеивается Дибров. – Вот если я раньше поднимал тост с рюмкой, в которой был алкоголь, то теперь эта рюмка наполнена пилюлями.

Однако проблемы со здоровьем не повод унывать. Дибров и не унывает: ведет активную светскую жизнь, ходит на премьеры, встречается с друзьями, много времени проводит с женой и детьми. А вот в лететь в Монако, чтобы отметить выход на пенсию, не собирается.

— Что я потащусь в это Монако? – пожимает плечами телеведущий. – Чего я там не видел?

Словом, Диброва можно было бы назвать абсолютно счастливым человеком, если бы не одно «но»: его непростые отношения с ростовской родней…

Дмитрий говорит об этом легко, но я-то знаю, что отношения с родней – тема сложная и больная, особенно если эти отношения никак не складываются. Казалось бы, такой умный, харизматичный и тонкий человек, как Дибров, может найти общий язык с каждым. Но увы.

Связан ли секрет, который стоит один миллион рублей, с семьей Диброва? О чем ему не хочется ни вспоминать, ни говорить? Узнаете совсем скоро – в субботу, 29 августа, на НТВ.