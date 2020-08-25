«Фигурка супер»: Дубцова в белом купальнике для эффектного кадра встала на носочки

Певица Ирина Дубцова вместе с матерью сейчас отдыхает в турецком Белеке. Звезда наслаждается долгожданным отпуском и делится с подписчиками в Instagram новостями со средиземноморского побережья. Особые восторги у поклонников вызывают снимки звезды – Дубцова обладает эффектными формами, которые умело подчеркивает правильными нарядами.

На этот раз певица выбрала для фото белый слитный купальник и шляпу. На фоне бассейна артистка позировала, встав на носочки – этот популярный прием позволяет не только визуально добавить роста, но и стройности. Поклонники пришли в настоящий восторг от кадра:

«Фигурка супер», «Красотулька», «Стройняшечка», «Обалденная фигурка», «Какая фигура», «Как всегда — неотразима», «Фигура отпад», «Очень круто выглядите», «Блин какая вы красотка» — пишут поклонники.

Накануне певица вместе с матерью провели настоящую спасательную операцию. Знаменитость рассказала фолловерам, что в бассейн на их вилле упал ежик, который едва не утонул.