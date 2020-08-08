Семейный уикенд: Ирина Дубцова без макияжа сделала селфи с моложавой мамой

Ирина Дубцова в сове время прославилась, когда стала участвовать в «Фабрике звезд». Тогда она вышла замуж на глазах почти у всей страны за солиста группы «Plazma» Романа Черницына. У них родился сын Артем, но роман пары завершился разводом. Певица ни о чем не жалеет, тем более, она смогла стать популярной артисткой. В свои 38 лет девушка обладает точеной талией идеально гладкой кожей.

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О личной жизни после развода Дубцова предпочитает не рассказывать. По некоторым данным, она встречается с футболистом Адеринсолой Эсеола. Однако выходные певица решила провести со своей мамой Натальей Борисовной. 8 августа, в субботу, они решили позагорать, но погода нарушила их планы. Ирина поделилась селфи с моложавой родительницей. Она призналась, что нисколько не расстроена. Девушка позировала в блузке и шляпе, но без макияжа, как и ее мама.

«Субботние делишки с маманчиком. Собирались ехать загорать, но … это лето 2020. Ничего нельзя планировать», — пошутила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Дубцова. Многие посчитали, что она унаследовала красоту от мамы. «Девочки, вы прекрасны!», «Красивая у вас мама», «Вы копия мамы, две красоточки», «С мамочкой очень похожи», «У вас красивая и добрая мама», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что отец звезды Виктор Дубцов и мама создали детский музыкальный коллектив «Джем», в котором начала свою карьеру девушка в 11 лет.