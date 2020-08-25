«Ирина, ты идеал!»: Шейк в купальнике запечатлелась на берегу океана с выгодного ракурса

Одна из самых знаменитых топ-моделей мира, 34-летняя Ирина Шейк является лицом многих брендов. Особенно любят Ирину и стремятся заполучить ее в качестве амбассадора многие марки нижнего белья. Еще бы, ведь формам красотки поют дифирамбы миллионы фанатов.

Шейк не упускает момента лишний раз похвастаться идеальной фигурой и на этот раз позировала на океанском побережье. Звезда уже приобрела шоколадный загар, который подчеркнул купальник с животным принтом. Выбрав выгодный ракурс, модель запечатлелась на фоне бескрайних просторов водной глади.

«Вау, отличный кадр!», «Восхитительная!», «Красотка», «Идеальная фигура», «Самая красивая девушка на свете!», «Такая красивая», «Ирина, ты идеал!» — не поскупились на комплименты подписчики в Instagram.

Ирина Шейк выглядит безупречно не только на подиуме или в объективе звездного фотографа. Супермодель часто делится селфи без макияжа и фильтров, и поклонники не скрывают восторгов от естественности и красоты любимицы.