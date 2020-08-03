Загитова, Водянова, Шейк: японцы назвали пять самых красивых россиянок

В почетном списке японского журнала Menjoy оказались три спортсменки и две супермодели.

Японский журнал Menjoy составил топ-5 самых красивых российских девушек. Интересно, что в почетном списке оказалось сразу три спортсменки, а также две супермодели.

По мнению японских журналистов, самыми красивыми среди российских девушек являются чемпионка Олимпиады 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова, еще одна фигуристка — серебряный призер чемпионата Европы – 2020 Анна Щербакова, а также знаменитая теннисистка Мария Шарапова, которая уже завершила свою профессиональную карьеру.

Также в число лучших попали, пожалуй, две самые известные российские супермодели – Ирина Шейк, которая ранее встречалась с футболистом португальцем Криштиану Роналду, а также уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова. Она уже много лет проживает в столице Франции — Париже.

Как заметили японцы, россиянки всегда славились своей внешностью. «Чистота их личностных качеств обеспечивает им силы для выживания в неспокойном мире», — отметили японские акулы пера, слова которых приводит «Спорт-Экспресс».